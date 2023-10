Avengers - pierwszy scenarzysta o Whedonie: "On jest ch..."

Fot. Marvel

Zak Penn miał napisać scenariusz do Avengersów, wyreżyserowanych przez Jossa Whedona. Ostatecznie Whedon napisał odrębny szkic, a wersję Penna wyrzucił do kosza. Nigdy nie wypowiedział się negatywnie o pierwotnej pracy - zaznaczał jedynie, że istniała inna wersja, ale nie spełniła jego oczekiwań. W książce MCU: The Reign of Marvel Studios niedoszły scenarzysta opowiedział, jak sprawa wyglądała z jego perspektywy.

Avengers - pierwszy scenarzysta o Jossie Whedonie

Penn nie szczędził gorzkich słów, wypowiadając się o obecnie zhańbionym filmowcu.

- Słyszałem, że sam zamierza przepisać scenariusz. Nawet nie chciał się ze mną spotkać - gdzie ja zawsze dzwonię do scenarzysty, którego zastępuję. Uważam to za gest grzecznościowy.

Zakładając, że Whedon może czuć się niekomfortowo, Penn odezwał się do niego.

- Powiedział mi, że nie czuje się niezręcznie i po prostu mnie zastępuje. Oczywiście nie obchodziło go moje zaangażowanie w film.

Penn był gorzko rozczarowany. Praca nad scenariuszem zajęła mu sporo czasu. Wiedziały o tym również jego dzieci, które zdążyły pochwalić się swoim znajomym. Scenarzysta wciąż nie ma pozytywnego zdania o Whedonie.

- Myślę, że jest złym człowiekiem. Miliony dolarów przeszły z mojej kieszeni do Jossa.

Komentarze Penna nieco poszerzają perspektywę na arogancję Whedona, którego kariera została doszczętnie zniszczona po zarzutach obsady Ligi Sprawiedliwości.