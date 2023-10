Marvel powinien robić mniej filmów, "CGI wszystko spiep..." - Matthew Vaugn o gatunku superbohaterskim

Marvel

Matthew Vaughn, reżyser takich produkcji jak Kick-Ass, X-Men: Pierwsza klasa czy trzech części serii Kingsman, udzielił obszernego wywiadu dla serwisu Screen Rant. Jednym z istotnych wątków rozmowy stała się kwestia dzisiejszej kondycji gatunku superbohaterskiego. Vaughn ma kilka uwag zarówno dla Jamesa Gunna i Petera Safrana, jak i Kevina Feige; jego zdaniem ostatni z nich powinien skupić się na tym, aby "Marvel robił mniej filmów" i po prostu skoncentrował się na ich jakości.

Reżyser nie ukrywa, że widzowie w jakiś sposób mogą być już zmęczeni superbohaterami na ekranie. Zaraz później dodaje:

DC ma tu jeszcze pole manewru; wydaje mi się, że James Gunn i Peter Safran mają szansę przebić się na rynku. Mam też nadzieję, że Kevin Feige wróci do zasady "mniej znaczy więcej", a Marvel Studios będzie robiło mniej filmów, skupiając się na tym, aby były one dobre.

Vaughn wychodzi z założenia, że w produkcjach superbohaterskich jest za dużo efektów specjalnych; jego zdaniem "CGI wszystko spiep..., bo czujesz się tak, jakbyś oglądał grę wideo":

Nie możesz wczuć się w same postacie. Może z wyjątkiem Strażników Galaktyki - nadal uważam, że Groot i Rocket to cholerni geniusze, kocham ich całym sercem. Czekam na to, co z nimi dalej.

Twórca jest także zaskoczony katastrofalnymi wynikami Flasha w box office:

Andy Muschietti Naprawdę podobał mi się Flash. Sądziłem, że to dobry film, ale później pod względem finansowym umarł. I jak na to zareagować? Przecież to był dobry film, więc co się stało? Nie wiem, może to właśnie zmęczenie superbohaterami? (...) Nie sądzę, żeby(reżyser Flasha - przyp. aut.) został odpowiednio doceniony za to, co zrobił.

