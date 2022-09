Avenue 5: znamy datę premiery 2. sezonu. Zwiastun z nową dawką szaleństwa

fot. HBO

Avenue 5 to serial komediowy science fiction stworzony przez Armando Iannucciego, który zadebiutował na platformie HBO 19 stycznia 2020 roku. W kwestii kontynuacji pozaziemskiej wyprawy widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż ponad dwa i pół roku zajęło, by twórcy mogli dać przedsmak kolejnych wydarzeń dziejących się na kosmicznym statku. Mimo tak długiego czasu oczekiwania, jak najbardziej opłaciło się trzymać nerwy na wodzy, ponieważ wraz z nowym zwiastunem ogłoszono datę premiery. Już teraz można cieszyć się pierwszym spojrzeniem na 2. sezon serialu. Zapowiada się prawdziwe komediowe show.

Avenue 5 - trailer

Zapowiedź zbliżającej się kontynuacji serii sama w sobie jest ekscytująca. Niezwykle chaotyczne i szybkie ukazanie poszczególnych wątków obfituje w szalony sarkazm, ale także suchy dowcip. Sprawdźcie, jak wypada zwiastun 2. sezonu Avenue 5.

Avenue 5 - sezon 2. fabuła

Osadzony w przyszłości tytułowy statek wycieczkowy opuszcza port, co zostało ukazane w trailerze. Trudno dostrzec konkrety, jednak komediowy klimat historii jest niepodważalny. Pasażerowie nadal będą zmuszeni znosić konieczną 3-letnią podróż do domu, choć wszystko miało być tylko 8-tygodniowymi wakacjami w kosmosie. Jednak oprócz typowych kłopotów nękających kapitana statku Ryana Clarka, dojdzie także komunikacja kosmiczna z domem, a przede wszystkim wieści, iż tragedia pasażerów statku została wykorzystana do stworzenia tandetnego serialu dramatycznego.

Avenue 5 - 2. sezon serialu zadebiutuje na HBO 10 października.