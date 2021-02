Awatar: Legenda Aanga - kinowy film animowany i spin-offy w planach. Pierwsze informacje

fot. materiały prasowe

Świat znany z serialu Awatar: Legenda Aanga zostanie znacznie rozbudowany. Wlodarze telewizji Nickelodeon założyli Avatar Studios, w którym będą tworzyli filmy i seriale osadzone w tym świecie. Za sterami stoją twórcy oryginału Michael Martino i Bryan Konietzko - razem będą szefami studia odpowiadającymi przed Ramseyem Naito z Nickelodeon Animation. Jakiś czas temu panowie rozstali się z Netflixem, który pracuje nad serialem aktorskim opartym na kreskówce.

W planach są produkcję dla platformy Paramount+. telewizji Nickelodeon oraz do kin. To właśnie pierwszy projekt będzie kinowym filmem animowanym, do którego prace ruszą jeszcze w 2021 roku.

Brian Robbins, szef Viacom CBS Kids & Family ma nadzieję, że nowa treść osadzona w tym świecie trafi do fanów w każdym miejscu globu. Dlatego też chcą dać środki obu twórcom, by puścili wodze fantazji i rozbudowali świat znany z kreskówki.

Premiera światowa serialu Awatar: Legenda Anga miała miejsce z 2005 roku, a koniec emisji był w 2008 roku. Po dziś dzień uważa się, że jest to najlepszy serial animowany w historii. W 2012 roku na ekrany trafiła świetnie oceniana kontynuacja zatytułowana Legenda Korry.