Awatar: Ostatni władca wiatru powstaje bez twórców animacji. Co na to showrunner serialu?

Obecnie showrunnerem serialu Awatar Ostatni władca wiatru jest Albert Kim, który wcześniej pracował przy takich tytułach jak Jeździec be głowy i znakomicie oceniany Pantheon. W rozmowie z EW.com zdradził kulisy swojego angażu i swoją reakcję, gdy dowiedział się, że będzie pracować dalej przy projekcie bez twórców animowanego pierwowzoru.

Awatar: Ostatni władca wiatru - kulisy angażu Alberta Kima

W rozmowie wspomina, że gdy zadzwoniono do niego z Netflixa z propozycją pracy przy tym projekcie, był zachwycony. Wspomina, że jest gigantycznym fanem oryginału. Początkowo chciał go obejrzeć, by w razie czego wytłumaczyć wątki kilkuletniej córce, ale szybko wciągnął się w opowieść jako widz, czego początkowo nie oczekiwał. Jest przekonany, że forma opowiadania historii jest skierowana do widzów w każdym wieku, nie tylko do dzieci, do których serial powinien trafiać. Gdy jednak w trakcie rozwoju produkcji usłyszał, że Bryan Konietzko i Michael DiMartino, współtwórcy kreskówki, w 2020 roku odeszli z ekipy tworzącej serial po dwóch latach pracy, czuł się przytłoczony dalszą pracą dla Netflixa.

- Musiałbyś być idiotą, by nie czuć się tym faktem przerażony. Moją pierwszą reakcję na propozycję było: o, tak!. a potem, gdy to usłyszałem o nich, krzyknąłem: Jasna cho**ra! Czy ja naprawdę chce to zrobić? Czy jest w ogóle szansa zrobić coś lepiej niż oryginał? Gdy chcesz zająć się czymś, co jest kochane przez miliony fanów, musisz sobie zadać te pytania.

Kim przyznaje jednak, że wpływ duetu Konietzko i DiMartino jest obecny w serialu. Na początku prac, zanim odeszli, dużo z nimi rozmawiał. Jak to wyglądało według Kima?

- To były obszerne geekowe detale, o których nikt poza fanatycznymi fanami nie myślał. Pytania o matkę Katary czy rodziców Aanga. Także większe rzeczy w stylu tego, jak przenieść to, co czyniło oryginał wyjątkowym na wersję aktorską. To oczywiście jest Awatar: Ostatni władca wiatru, ale nadal to nasza wersja tej historii.

Dla przykładu wyjaśnia, że nie zaczynają opowieści w taki sam sposób, w jaki rozpoczyna się kreskówka.

- To była świadoma decyzja o tym, by pokazać ludziom, że nie jest to ten serial animowany. Czasem musieliśmy otworzyć wątki i je zremiksować w nowy sposób, aby miały większy sens w takiej formie opowiadania historii. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą na to reakcje.

Podkreśla jednak, że ostatecznym celem jego ekipy była wierność klimatowi i duchowi serialu animowanego. Dodaje, że wszyscy scenarzyści są wielkimi fanami Legendy Aanga, wiec tworząc aktorską wersję czerpali z własnych doświadczeń i tego, co najbardziej kochają w animacji.

Awatar: Ostatni władca wiatru - opis fabuły

Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi. Ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang (Gordon Cormier), młody — i zarazem ostatni — Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi Sokką (Ian Ousley) i Katarą (Kiawentiio), rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai (Daniel Dae Kim). Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko (Dallas Liu) postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze.

Awatar: Ostatni władca wiatru - premiera 22 lutego 2024 roku w Netflixie.

Awatar: Ostatni władca wiatru - serial aktorski Netflixa vs animacja