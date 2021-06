Baby Yoda to Gizmo, Wiedźmin jako Shrek. Świetne prace artysty pokazują postacie pod maskami

fot. Alex Solis / instagram.com/alexmdc/

Autorem świetnych prac jest rysownik z Wisconsin w Stanach Zjednoczonych o imieniu Alex Solis, który znany jest także jako alexmdc oraz oddworx. Stworzył on serię prac o nazwie Icons Unmasked. Bierze on znane ikony popkultury i zdejmuje im maski, pokazując prawdziwe tożsamości.

Na warsztat bierze znany postacie jak Rick, Morty, Baby Yoda, Deadpool czy nawet polityków w osobach Putina czy Donalda Trumpa, którzy też są znani i wykorzystywani szeroko w popkulturze.

Artysta poprzez swoje prace chce zwrócić uwagę na motyw oryginalności w popkulturze: czy na pewno może w niej powstać coś w 100% oryginalnego. Dlatego prawdziwa tożsamość popkulturowych ikon nie jest dobrana przypadkowo. Tak artysta komentuje swój cel w rozmowie z Bored Panda.

- Za każdym razem, gdy widzimy nową postać w filmie, grze czy reklamie, odczuwamy deja vu. Coś jest w ich głupkowatym uśmieszku, czy niepokojącym śmiechu, czy oczach, co wydaje się znajome. To zmusiło mnie do myślenia. Czy cokolwiek, co widzimy jest w 100% oryginalne? Czy może wszystko, czego doświadczamy to efekt łączenie dawnych sytuacji przez nasz umysł, co tworzy coś, co sprawia wrażenie unikalnego i nowego?

Więcej informacji o pracach artysty można znaleźć na jego Instagramie.

Ikony popkultury bez masek