Babylon - jest opis pierwszego zwiastuna filmu reżysera Whiplash. Kogo gra Tobey Maguire?

materiały promocyjne

Babylon to nowy film, którego reżyserem jest Damien Chazelle. Na branżowym wydarzeniu CinemaCon odbył się panel studia Paramount Pictures. Jedną z produkcji, które były promowane na wydarzeniu było właśnie widowisko Chazelle'a. Zaprezentowano pierwszą zapowiedź filmu. Nie trafiła ona do sieci, jednak pojawił się opis materiału. Bardzo ważnym ogłoszeniem było również to, że Tobey Maguire w filmie gra ikonę kina, Charliego Chaplina, a Max Minghella wciela się w słynnego producenta filmowego, Irvinga Thalberga

Dla przypomnienia akcja produkcji dzieje się w późnych latach 20. XX wieku w epoce przejścia Hollywood z kina niemego na udźwiękowione. Materiał rozpoczyna się od postaci granej przez Brada Pitta. Bohater mówi: Wiesz, co musimy zrobić… musimy na nowo zdefiniować formę. Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Hollywood, gwiazdy na wszystkich drzwiach mówiły: „Zakaz wstępu dla aktorów i psów”. Zmieniliśmy to. Później poetycko opowiada o sile filmu: To, co dzieje się na ekranie, coś znaczy.

fot. Sony

Następnie wideo przechodzi do Clary Bow, legendarnej aktorki, w którą wciela się Margot Robbie. Bohaterka martwi się o swoje miejsce w showbiznesie. Mówi: Nie zostajesz gwiazdą. Albo jesteś numerem jeden albo nie. W jednej zabawnej scenie, gdy postać Pitta jest na planie ogromnego filmu w stylu Gladiatora, unika włóczni, która prawie go przebija. Sir, myślę, że twój namiot jest na linii ognia - ostrzega go ktoś z działu rekwizytów.

Babylon - premiera filmu w USA 25 grudnia 2022 roku.