Bad Boys 4 ma tytuł. Pod takim będzie wyświetlany w kinach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Columbia Pictures

Trwają zdjęcia do Bad Boys 4, w którym ponownie główne role grają Martin Lawrence i Will Smith. Panowie wcielają się odpowiednio w Marcusa Burnetta i Mike'a Lowreya. Tak jak trzecia część miała podtytuł, tak czwórka również go dostanie.

Bad Boys 4 - tytuł

Jak donosi niezawodny Charles Murphy, którego doniesienia często się sprawdzały, tytuł brzmi Bad Boys Ride of Die. Wyraźnie jest on utrzymany w stylu poprzedniej części, czyli Bad Boys for Life.

Szczegóły fabuły nie są znane. Adil El Arbi oraz Bilall Fallah, czyli twórcy trzeciej części stoją ponownie za kamerą. Prace na planie mają potrwać do końca lata 2023 roku.

Przypomnijmy, że Bad Boys 3 był ostatnim hitem kinowym przed wybuchem pandemii. Film zebrał na całym świecie 426,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Bad Boys 4 - data premiery nie została ustalona. Film pojawi się w kinach nie wcześniej niż w 2024 roku.