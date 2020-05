Bad Boys For Life najpopularniejszym filmem w USA. TOP filmów oglądanych w domach

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia kin w większości miejsc na świecie. Efektem tego jest zwiększona popularność oglądania filmów w domach. Dlatego też DEA przygotowuje zestawienia najpopularniejszych filmów oglądanych przez Amerykanów w domu. Opierają się na tytułach oglądanych na DVD, Blu-ray i VOD (bez platform opartych na subskrypcji). Będą chcieli co tydzień zbierać dane i publikować taką listę.

We wcześniejszej liście opublikowanej przez Digital Entertainment Group, pierwsze miejsce zajęła produkcja Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W tym tygodniu na pierwszą pozycję wskoczyło Bad Boys for Life, które podobnie jak Dżentelmeni i Like a Boss, zadebiutowali na platformach VoD oraz nośnikach fizycznych. Oto zestawienie najchętniej oglądanych filmów na tydzień przed 30 kwietnia.

TOP 20 - najpopularniejsze filmy w USA