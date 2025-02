Oscary 2025 - polska transmisja z nową opcją. Będzie można posłuchać przemówień w języku oryginalnym

fot. materiały prasowe

Reklama

Kinomaniacy czekają z niecierpliwością na wyłonienie tegorocznych Oscarów. Rywalizacja jest zacięta i wielu kandydatów ma wielkie szanse na otrzymanie statuetki w swojej kategorii. Najwięcej z nich otrzymał film Emilia Perez, ale wokół niego ciągnie się pasmo kontrowersji związanych z główną aktorką. Ta jednak, wbrew przewidywaniom, otrzyma wsparcie Netflixa podczas gali, a platforma pokryje koszty uczestniczenia w niej.

W Polsce wydarzenie będzie transmitowane przez CANAL+. Wydarzenie rozpocznie się w nocy 3 marca 2025 roku.

Oscary® będzie można ponownie obejrzeć na żywo w CANAL+ na antenie oraz w serwisie streamingowym. Na widzów czekać będzie także skrót z oscarowej gali zawierający najciekawsze momenty ceremonii. - strona CANAL+

To, co dla niektórych może być istotne, to nowa opcja wyłączenia polskiego lektora, co pozwoli na wysłuchanie przemówień zwycięzców nagród w oryginalnym języku. Opcja lektora również będzie dostępna.

Kto z nominowanych do Najlepszego filmu jest najlepszy wg. Rotten Tomatoes?