Filmy i seriale w VOD - maj 2020. Bad Boys for life, Doktor Dolittle i inne nowości online

Koronawirus sparaliżował nasze życie doszczętnie, całe szczęście miłośnicy popkultury są w komfortowej sytuacji. Ich głód filmowo-serialowych doznań jest zaspokajany przez platformy VOD, które prześcigają się w dostarczaniu swoim klientom najbardziej gorących kąsków. Co prawda na razie nie uświadczmy na streamingu premier najnowszych przebojów Marvela, ale kto wie, jak to wszystko się potoczy w dalszej przyszłości?

Zostawmy ponure dywagacje i skupmy się na tym, co do zaoferowania będą miały w maju: Netflix, HBO, Amazon i pozostali. Patrząc na oferty platform, absolutnie nikt nie powinien poczuć się zawiedziony. Coś dla siebie znajdą z pewnością miłośnicy dobrych seriali, wielkich hitów science fiction czy poruszających dramatów. Wczoraj w kinie, dziś na telewizorze - ta dewiza ugruntowuje się już w naszej świadomości. Zapraszamy do zapoznania się z najgorętszymi premierami VOD 2020 roku. Więcej informacji w vod.naekranie.pl.

Filmy i seriale w VOD - maj 2020

Świetna kontynuacja Bad Boys, garściami czerpiąca z klimatu poprzednich części. Czas dla naszych bohaterów nie stanął w miejscu, co widać, i nikt tego nie stara się ukryć. No może oprócz Mike’a, który farbując siwą brodę, próbuje nieco zamaskować oznaki starości. Marcus ma nadwagę, zostaje dziadkiem i postanawia przejść na zasłużoną emeryturę, czym jak zwykle wkurza swojego partnera. Faceta, który pragnie do końca swoich dni być czynnym funkcjonariuszem i woli polec na służbie niż w kapciach na kanapie. Jak łatwo się domyślić, Panowie znów wplątują się w gangsterską kabałę. Jedno jest pewne: będzie wybuchowo!

Serial w reżyserii Damiena Chazelle (Whiplash, Pierwszy człowiek), z Joaną Kulig w jednej z głównych ról. The Eddy to dramat muzyczny, który rozgrywa się we współczesnym wielokulturowym Paryżu. Fabuła produkcji skupia się na pewnym klubie, jego właścicielu, domowym zespole i chaotycznym mieście, które ich otacza.

Robert Downey Jr. w roli słynnego weterynarza potrafiącego rozmawiać ze zwierzętami. Akcja obrazu toczy się w wiktoriańskiej Anglii. Siedem lat po śmierci żony tytułowy uczony rozpoczyna kolejną przygodę. Wraz ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi i nowo poznanym młodym asystentem próbuje znaleźć lekarstwo na tajemniczą przypadłość królowej Anglii.

Elle Fanning i Nicholas Hoult w satyrycznej opowieści o młodości Katarzyny Wielkiej. Serial daje nam możliwość prześledzenia drogi nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Autorem produkcji jest nominowany do Oscara Tony McNamara.

Belgijski serial czerpiący z twórczości Jacka Dukaja. Promienie słońca zaczynają zabijać wszystko, co pojawi się na ich drodze. Pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kierunek na zachód, aby pozostać w bezpiecznych objęciach nocy. Teraz ich wszystkich łączy jedno: pragnienie przetrwania za wszelką cenę. Jednak konflikty na pokładzie mogą okazać się równie zabójcze, co promienie słoneczne.