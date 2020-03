Badali epidemię w World of Warcraft, teraz walczą z koronawirusem

W roku 2005 w World of Warcraft doszło do zaskakującej sytuacji – wirtualna choroba doprowadzała do śmierci tysięcy bohaterów, a gracze nie byli w stanie tego powstrzymać. Wydarzenie to związane było z raidem Zul Gurub i negatywnym efektem Corrupted Blood, który zadawał duże obrażenia i mógł przeskakiwać też na inne postacie. Deweloperzy zapomnieli o jednym istotnym szczególe i efekt ten nie znikał nawet po opuszczeniu lokacji, co wkrótce doprowadziło do rozprowadzenia go po niemal całym Azeroth.

Gracze reagowali na to w naprawdę różny sposób. Niektórzy celowo starali się zarazić jak najwięcej postaci, inni zaś próbowali pomóc zarażonym i leczyli ich, co tylko pogarszało sytuacje, bo pozwalało im dłużej roznosić efekty Corrupted Blood. Sytuacja ta była na tyle ciekawa, że zainteresowali się nią badacze badacze. Eric Lofgren i Nina Fefferman w roku 2007 opublikowali pracę, która wykorzystywała incydent wewnątrz gry, jako przykład tego, jak ludzie mogą zachowywać się w trakcie epidemii.

Co ciekawe, teraz zarówno Lofgren, jak i Fefferman walczą z koronawirusem i są w stanie doszukać się pewnych podobieństw pomiędzy wirtualną epidemią, a tą, z którą mamy do czynienia obecnie na świecie. Chodzi tu przede wszystkim o trudne do przewidzenia reakcje osób zarażonych lub zagrożonych chorobą, co z kolei sprawia, że tak trudne jest jej opanowanie.

Dla mnie było to dobrym przykładem tego, jak istotne jest zrozumienie ludzkich zachowań. Tego, jak reagują oni na zagrożenia zdrowia, jak wpływa to na dalsze wydarzenia. Często patrzymy na epidemie jak coś, co po prostu przytrafia się ludziom. Jest wirus i robi rzeczy. Tak naprawdę jednak wirus roznosi się między ludźmi, a to, jak ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, zachowują się lub jak się nie zachowują, wszystko to jest bardzo istotne. Także to, że wszystko to jest bardzo chaotyczne. Nie można po prostu przewidzieć, że wszyscy będą trzymać się kwarantanny i będzie dobrze - mówi Lofgren.