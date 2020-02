BAFTA 2020 - oto zwycięzcy nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. 1917 wielkim wygranym!

Wielkim wygranym BAFTA 2020 okazał się film 1917 Sama Mendesa, zdobywając 7 nagród, w tym za najlepszy film i reżyserię, choć otrzymał mniej nominacji niż Joker (11), Pewnego razu... w Hollywood czy Irlandczyk (po 10). BAFTA to ostatnia ceremonia rozdania nagród, która poprzedza wręczenie Oscarów - statuetki zgarnęli faworyci. Warto dodać, że tym roku do rozgrywki wprowadzono jedną nową kategorię - najlepszy casting. Andy Serkis został zaś doceniony za brytyjski wkład w rozwój kina światowego brytyjski wkład w rozwój światowego kina. Za całokształt twórczości nagrodę odebrała Kathleen Kennedy, prezeska Lucasfilm.

Tak prezentuje się lista nagrodzonych:

Najlepszy film: 1917

Najlepszy film brytyjski: 1917

Debiut brytyhskiego producenta, scenarzysty, reżysera: Przynęta

Najlepsza aktorka: Renée Zellweger

Najlepszy aktor: Joaquin Phoenix

Najlepszy aktor drugoplanowy: Brad Pitt

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Laura Dern

Najlepszy reżyser: Sam Mendes (1917)

Najlepszy casting: Shayna Markowitz (Joker)

Najlepszy film obcojęzyczny: Parasite

Najlepsze efekty specjalne: 1917

Najlepszy scenariusz oryginalny: Parasite (Bong Joon-ho, Han Jin Won)

Najlepszy scenariusz adaptowany: Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Najlepszy soundtrack: Joker

Najlepszy film animowany: Klaus

Brytyjski wkład w rozwój światowego kina: Andy Serkis

Całokształt twórczości: Kathleen Kennedy

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Najlepszy brytyjski film animowany: Grandad Was a Romantic

Najlepsza charakteryzacja: Gorący temat

Najlepszy dźwięk: 1917

Najlepszy dokument: For Sama

Najlepsze zdjęcia: 1917

Najlepsze kostiumy: Małe kobietki

Najlepsza scenografia: 1917