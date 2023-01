BAFTA 2023 - nominacje. Rekordowy Netflix, kino komiksowe wyróżnione

fot. Netflix

BAFTA 2023 - nominacje zostały ogłoszone. Najwięcej zdobył film Netflixa pod tytułem Na Zachodzie bez zmian. Aż 14 nominacji do tych ważnych nagród to wyrównanie rekordu filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok w kategorii filmów nieanglojęzycznych oraz rekordu Jak zostać królem z 2011 roku. Sam Netflix ma najwięcej nominacji, bo łącznie dostał ich aż 21.

Konkurencja do walki o nagrody jest jednak silna. Po 10 nominacji zdobyły dwa świetnie oceniane filmy Duchy Inisherin oraz Wszystko wszędzie naraz.

Nie brak też na liście kina komiksowego, które jest w natarciu w nagrodach filmowych. Batman w reżyserii Matta Reevesa zebrał cztery nominacji. Angela Bassett, która jest pierwszą aktorką z nagrodą za rolę w MCU, została nominowana za kreację w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

BAFTA 2023 - nominacje

NAJLEPSZY FILM

Na Zachodzie bez zmian

Duchy Inisherin

Elvis

Wszystko wszędzie naraz

Tar

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI

Aftersun

Duchy Inisherin

Brian and Charles

Imperium światła

Powodzenia, Leo Grande

Living

Matilda: The Musical

See How They Run

Pływaczki

The Wonder

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO SCENARZYSTY, REŻYSERA LUB PRODUCENTA

Aftersun - Charlotte Wells (scenarzystka/reżyserka)

Blue Jean - Georgia Oakley (scenarzysta/reżyserka) oraz helene Sifre (producentka)

Electric Malady (Marie Liden (reżyserka)

Powodzenia, Leo Grande - Katy Brand (scenarzystka)

Rebellion - Maia Kenworthy (reżyserka)

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Na Zachodzie bez zmian

Argentina

Corsage

Decision to Leave

The Quiet Girl

NAJLEPSZY DOKUMENT

All That Breathers

All The Beauty And The Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Guillermo del Toro: Pinokio

Marcel The Shell With Shoes On

Mezey

Kot w butach: Ostatnie życzenie

To nie wypanda

NAJLEPSZY REŻYSER

Edward Berger - Na Zachodzie bez zmian

Martin McDonagh - Duchy Inisherin

Park Chan-wook - Decision to Leave

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Wszystko wszędzie naraz

Todd Field - Tar

Gina Prince-Bythewood - Królowa wojownik

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Duchy Inisherin

Wszystko wszędzie naraz

Fabelmanowie

Tar

W trójkącie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Na Zachodzie bez zmian

Living

The Quiet Girl

She Said

Wieloryb

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cate Blanchett - Tar

Viola Davis - Królowa wojownik

Danielle Deadwyler - Till

Ana de Armas - Blondynka

Emma Thompson - Powodzenia, Leo Grande

Michelle Yeoh - Wszystko wszędzie naraz

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Angela Bassett - Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Hong Chau - Wieloryb

Kerry Condon - Duchy Inisherin

Dolly De Leon - Trójkąt

Jamie Lee Curtis - Wszystko wszędzie naraz

Carey Muligan - She Said

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Duchy Inisherin

Brendan Fraser - Wieloryb

Daryl McCormack - Powodzenia, Leo Grande

Bill Nighy - Living

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Brendan Gleeson - Duchy Inisherin

Barry Keoghan - Duchy Inisherin

Ke Huy Quan - Wszystko wszędzie naraz

Eddie Redmayne - The Good Nurse

Albrecht Schuch - Na Zachodzie bez zmian

Michael Ward - Imperium światła

NAJLEPSZA MUZYKA

Volker Bertelmann - Na Zachodzie bez zmian

Justin Hurwitz - Babilon

Carter Burwell - Duchy Inisherin

Son Lux - Wszystko wszędzie naraz

Alexandre Desplat - Guillermo Del Toro: Pinokio

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

James Friend - Na Zachodzie bez zmian

Greg Fraser - Batman

Mandy Walker - Elvis

Roger Deakins - Imperium światła

Claudio Miranda - Top Gun: Maverick

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Na Zachodzie bez zmian

Avatar: Istota wody

Batman

Wszystko wszędzie naraz

Top Gun: Maverick.