Bajer z Bel-Air ma 30 lat. Zdjęcia ze spotkania obsady z okazji rocznicy

fot. materiały promocyjne

Bajer z Bel-Air miał premierę 10 września 1990 roku, więc serial obchodzi 30. urodziny. Był to wielki hit, który nadal cieszy się niemalejącą popularnością. Wszystko dzięki Willowi Smithowi, dla którego był to przełom w karierze.

Informowaliśmy, że HBO Max szykuje program specjalny ze spotkaniem z aktorami po latach. Z okazji tej rocznicy Will Smith opublikował zdjęcie ze spotkaniem z obsadą sitcomu. Okazuje się, że już nagrywają tę rzecz dla HBO Max.

Ważne jednak w tym jest, co innego, bo okazuje się, że dojdzie do sytuacji dość nieoczekiwanej. Po wielu latach Will Smith zakończył głośny konflikt z Janet Hubert-Whitten, czyli oryginalną ciocią Vivian. W wyniku ich sporu od 4 sezonu ciocię Viv zagrała Daphne Maxwell-Reid.

Smith i Hubert spotkali się po raz pierwszy od 27 lat, a na ekranie mamy zobaczyć szczerą rozmowę na temat sytuacji, która zmieniła serial. Będzie to rozmowa tylko ich dwoje, a cała obsada była zaskoczona, gdy Will Smith wyjawił im, że coś takiego zrobił. Powstało to z inicjatywy aktora. Jest to duża niespodzianka, bo przez konflikt nikt nie oczekiwał, że ona się pojawi w tym projekcie.

Oczywiście zabraknie Jamesa Avery'ego, czyli wujka Phila. Aktor zmarł w 2013 roku.

Bajer z Bel-Air - spotkanie po latach

Premiera programu pod koniec listopada 2020 roku.