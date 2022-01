Bajer z Bel-Air - pełny zwiastun serialu. Outsider w wielkiej willi

fot. Peacock

Bajer z Bel-Air to nowy serial platformy Peacock, który jest rebootem kultowej produkcji z Willem Smithem w roli głównej. Do sieci trafił pełny zwiastun projektu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Głównym bohaterem produkcji jest Will, który przenosi się z ulic Zachodniej Filadelfii do rodziny mieszkającej w wielkiej rezydencji w Bel-Air. Gdy te dwa światy się zderzają, Will liczy się z mocą drugiej szansy, poruszając się po konfliktach, emocjach i uprzedzeniach środowiska znacznie różniącego się od jedynego, jakie kiedykolwiek znał.

W głównej roli w produkcji występuje Jabari Banks. Ponadto w obsadzie znajdują się Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones i Simone Joy Jones.

T.J. Brady i Rasheed Newson są showrunnerami projektu. Morgan Cooper jest producentem wykonawczym serialu, podobnie jak gwiazda oryginału, Will Smith.

Bajer z Bel-Air - premiera serialu na platformie Peacock 13 lutego.

