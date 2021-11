Bajer z Bel-Air - teaser nowej wersji serialu. Tym razem to nie komedia

fot. materiały prasowe

Pierwszy teaser serialu Bel-Air nawiązuje do kultowego utworu z czołówki sitcomu Bajer z Bel-Air. W tle słyszymy Willa Smitha recytującego kilak rymów w bardziej dramatycznym, poważniejszym tonie. Na ekranie natomiast widnieje debiutant Jabari Banks, który wciela się w serialowego Willa.

Projekt powstaje dla platformy Peacock. Twórcy nazywają go dramatyczną analogią do sitcomu z lat 90. Fundament fabuły jest identyczny: śledzimy losy Willa, który musi porzucić życie w zachodniej Filadelfii i przeprowadzić się do wujka mieszkającego w bogatym Bel-Air.

Bel-Air - teaser

Bel-Air ma głęboko wejść w rodzinne konflikty, emocje i problemy, które nigdy nie mogły wybrzmieć w formacie sitcomu. Ma nie zabraknąć nawiązań do oryginału. Will Smith pełni rolę producenta wykonawczego, który nadzoruje cały projekt. T.J. Brady i Rasheed Newson są showrunnerami.

W obsadzie są Adrian Holmes (V Wars) jako Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) jako Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) jako Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) jako Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) jako Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) jako Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) jako Jazz oraz Simone Joy Jones (The Chair) jako Lisa.

Bel-Air - premiera w 2022 roku.