Baldur's Gate 3 ma tryb kooperacji. Jak zagrać online i na podzielonym ekranie?

Baldur's Gate 3 to rozbudowane RPG, które oferuje przygodę na co najmniej kilkadziesiąt godzin. Gracze nie muszą jednak brać w niej udziału samotnie, bo deweloperzy z Larian Studios zadbali również o tryb wieloosobowy i to zarówno online, jak i lokalnie, podczas gry przy jednym ekranie.

Jedną z opcji wspólnej zabawy jest rozegranie kampanii w trybie kooperacji online dla maksymalnie czterech osób. W tym celu należy wybrać opcję "Multiplayer" w menu głównym, a następnie dołączyć do jednej z trwających już sesji lub utworzyć nową. Każdy z uczestników takiej rozgrywki może stworzyć własną postać, a swoboda jest równie imponująca, jak podczas gry solo. Gracze nie muszą trzymać się razem i mogą zajmować się osobnymi zadaniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeden eksplorował okolicę, podczas gdy drugi bierze udział w potyczkach z przeciwnikami.

Baldur's Gate 3 - multiplayer

Jak wygląda podejmowanie wyborów i romanse podczas kooperacji online?

Podczas sieciowej rozgrywki decydujący głos w dialogach ma osoba, która zainicjowała daną konwersację. Pozostali gracze mogą jednak sugerować, na którą odpowiedź powinniśmy się zdecydować. Przy kooperacji nie ma również możliwości romansu pomiędzy postaciami graczy. W takie relacje możemy wchodzić wyłącznie z bohaterami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję.

Czy Baldur's Gate 3 ma splitscreen (rozgrywkę na podzielonym ekranie)?

Produkcja Larian Studios oferuje możliwość wspólnej zabawy dla dwóch osób przy jednym PC na podzielonym ekranie. Jest jednak pewien haczyk: wymagane są dwa kontrolery. Na chwilę obecną splitscreen w Baldur's Gate 3 nie jest bowiem możliwy w momencie, gdy jeden z graczy korzysta z klawiatury i myszy. Warto również zaznaczyć, że splitscreen nie jest dostępny jako opcja w menu. Aktywuje się go poprzez podłączenie dwóch kontrolerów do komputera, a następnie naciśnięcie ich przycisków.

