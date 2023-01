Ballerina - Ana de Armas o poświęceniu do roli w filmie i współpracy z Keanu Reevesem

fot. youtube.com/JamesBond007

Ballerina to szykowany przez Lionsgate spin-off serii John Wick. Gwiazdą produkcji jest Ana de Armas. Aktorka wzięła udział w programie Jimmy'ego Fallona. W nim opowiedziała o projekcie. Stwierdziła, że mają za sobą już cztery miesiące zdjęć, został jeszcze jeden. De Armas zdradziła, że jest cała poobijania, posiniaczona i wszystko ją boli od wyczynów kaskaderskich. Porównała kreację do swojej roli w filmie Nie czas umierać, jednak jak zaznaczyła w przypadku widowiska o Bondzie była to 15-minutowa scena, w przypadku Balleriny to cały film.

Aktorka pochwaliła również Keanu Reevesa, który powtórzy w produkcji swoją rolę Johna Wicka. Opowiedziała o sytuacji, gdy trenowali do jednego z wyczynów kaskaderskich. Stwierdziła, że Reeves rzucał nią i miotał, robił wszystkie te szalone rzeczy. Powiedziała, że jest w tym najlepszy.

Ballerina - o czym film?

Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z trzeciej i czwartej części Johna Wicka. Główną bohaterką produkcji jest baletnica Rooney, która wykorzystuje swoje zabójcze zdolności, aby zemścić się na mordercach swojej rodziny.

Oprócz De Armas i Reevesa w obsadzie pojawią się znani z serii John Wick Ian McShane i Lance Reddick. Reżyserem produkcji jest Len Wiseman, natomiast za scenariusz odpowiada Shay Hatten.