Barbie - opis zwiastuna. Kogo gra John Cena? Ryan Gosling komentuje rolę Kena

Barbie to komedia inspirowana kultową linią zabawek. W tytułową bohaterkę wciela się Margot Robbie, a u jej boku występuje Ryan Gosling w roli Kena. Za reżyserię odpowiedzialna jest Greta Gerwig, która zasłynęła produkcjami Lady Bird i Małe kobietki.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale podczas Cinema Con 2023, pokazano uczestnikom pełny zwiastun Barbie, który ujawnił nowe informacje. W nim tytułowa bohaterka żyje swoim wymarzonym życiem w Krainie Barbie, ale zaczyna się ono rozpadać, gdy kwestionuje koncepcję umierania. Sytuacja pogarsza się, gdy jej stopy dotykają płasko ziemi. Barbie w końcu spotyka "dziwną" Barbie (Kate McKinnon), która składa jej ofertę w stylu Morfeusza z Matrixa. Daje jej wybór pomiędzy prawdziwym światem a fantazją.

Barbie decyduje się przenieść do prawdziwego świata, a Ken się do niej przyłącza. Następnie bohaterka spotyka się z prawdziwym szefem zabawek (Will Ferrell), który nie jest zadowolony, widząc ich w prawdziwym świecie. Ta scena przypomina wydarzenia z filmu Westworld z 1973 roku. Następnie żywe lalki mają sporo problemów z przystosowaniem się do prawdziwego świata, a jeden z żartów dotyczy Barbie, która zmaga się z wypiciem napoju. W tle słychać piosenkę Closer to Fine w wykonaniu The Indigo Girls.

Zwiastun wyjawił też w kogo wciela się John Cena. Zagra syrena. Wcześniej ujawniono, że w jego postaci będzie zakochana bohaterka grana przez Dua Lipę. Jej plakat wskazywał, że wciela się w Barbie-syrenkę.

W panelu podczas Cinema Con 2023 wzięli udział Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara i Greta Gerwig. Reżyserka powiedziała:

Margot jest osobą, która zaprosiła mnie do tej podróży. To było niesamowicie radosne doświadczenie: pisanie i kręcenie tego filmu… Kiedy pisałam [scenariusz] z Noah [Baumbachem], był taki moment, w którym po prostu cały czas się śmialiśmy, a potem doszliśmy do końca i zaczęliśmy doprowadzać się do płaczu.

Z kolei Ryan Gosling powiedział:

Muszę być szczery - aż do tego momentu znałem Kena tylko z daleka. Nie znałem Kena od środka. Jeśli mam być naprawdę szczery, wątpiłem w moją Ken-ergię. Nie widziałem tego. Mam wrażenie, że Margot i Greta gdzieś to ze mnie wyczarowały.

Opowiadał, że żył sobie własnym życiem, aż nagle pewnego dnia rozjaśniał włosy i golił nogi, nosił szyte na miarę neonowe stroje i jeździł na rolkach po Venice Beach.

To przyszło jak gorączka, jak różowa gorączka. Na przykład: „Dlaczego na mojej pościeli jest sztuczny środek do opalania? Dlaczego noszę kurtki bez koszul? Co się właśnie stało?"

Robbie zdradziła ciekawostkę, że w pobliskich studiach kręcono inne filmy, w tym kolejną część Szybkich i wściekłych. Obsada i ekipa z tych projektów nie potrafiła trzymać się z daleka.

Nigdy nie widziałeś tak wielu dorosłych mężczyzn, którzy znajdują wymówki, by przyjść na plan. To było jak uderzenie dopaminy. Od razu stawałeś się szczęśliwy i czuliśmy to każdego dnia.

W oficjalnym opisie fabuły od Warner Bros. możemy przeczytać:

Życie w Krainie Barbie oznacza bycie idealną istotą w idealnym miejscu. Chyba że masz kryzys egzystencjalny w pełni. Albo jesteś Kenem.

Barbie - premiera 21 lipca 2023 roku w kinach.