Barbie kontra Oppenheimer - kto wygra? To będzie zażarta walka w box office

21 lipca na ekrany kin na całym świecie wchodzą dwa oczekiwane filmy: Barbie oraz Oppenheimer. O rywalizacji obu tytułów dyskutuje się od miesięcy, ale dzięki The Hollywood Reporter wiemy, kto radzi sobie lepiej i ma większe szanse na sukces.

Barbie vs Oppenheimer

Wstępne prognozy dają odpowiedź, że... to Barbie wygra ten weekend w amerykańskim box office. Według The Hollywood Reporter, który powołuje się na swoje źródła, to zasługa fenomenu, jakim stał się Barbie w mediach społecznościowych. Na ten moment dokładnych liczb nie poznali, ale według analiz, do których dotarli, Barbie ma po prostu większe zainteresowanie.

Nie da się jednak ukryć, że kino zmieniło się przez pandemię. Rekordy otwarcia nie są już takie ważne, bo więcej zyskuje się dzięki tak zwanym długim nogom, czyli niskim spadkom frekwencji z weekendu na weekend. Avatar: Istota wody nie miał rekordowego otwarcia, a stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii. Barbie i Oppenheimer mają jeszcze cały miesiąc na zainteresowanie widzów, więc ta walka o zwycięstwo w lipcu będzie zażarta. Zwłaszcza, że w walkę włączy się też Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, który wchodzi na ekrany 9 dni wcześniej.

Oficjalne i konkretne liczby poznamy na trzy tygodnie przed premierą.