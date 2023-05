Barbie - 27 aktorów i kogo zagrają. Dua Lipa i John Cena jako syrenki

Fot. Materiały prasowe

Barbie to nowe kinowe widowisko z Margot Robbie w roli głównej. Jednak to nie jedyna gwiazda w obsadzie. W filmie nominowanej do Oscara reżyserki Grety Gerwig zagra wielu sławnych celebrytów, którzy wcielą się w różne wersje Barbie i Kena. Wśród są między innymi piosenkarka Dua Lipa, wrestler i aktor John Cena, a także gwiazda Marvela Simu Liu. A to dopiero początek.

Zobaczcie wszystkich 27 aktorów i kogo dokładnie zagrają w Barbie.

Barbie - 27 aktorów i kogo zagrają

Margot Robbie - sławna odtwórczyni Harley Quinn zagra główną bohaterkę, czyli samą Barbie, która opuści Barbieland i przeniesie się do prawdziwego świata.

Barbie - co wiemy o fabule?

Szczegóły fabuły nie są znane, ale podczas Cinema Con 2023 pokazano uczestnikom pełny zwiastun Barbie, który ujawnił nowe informacje. W nim tytułowa bohaterka żyje swoim wymarzonym życiem w Krainie Barbie, ale zaczyna się ono rozpadać, gdy kwestionuje koncepcję umierania. Sytuacja pogarsza się, gdy jej stopy dotykają płasko ziemi. Barbie w końcu spotyka "dziwną" Barbie, która składa jej ofertę w stylu Morfeusza z Matrixa. Daje jej wybór pomiędzy prawdziwym światem a fantazją.

Barbie decyduje się przenieść do prawdziwego świata, a Ken się do niej przyłącza. Następnie bohaterka spotyka się z prawdziwym szefem zabawek, który nie jest zadowolony, widząc ich w prawdziwym świecie. Ta scena przypomina wydarzenia z filmu Westworld z 1973 roku. Następnie pokazano, jak żywe lalki mają sporo problemów z przystosowaniem się do prawdziwego świata.