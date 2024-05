Barbenheimer na Netfliksie byłby takim hitem jak w kinie? Szef serwisu: Rozmiar nie ma znaczenia

Ted Sarandos w rozmowie z New York Times skomentował sukces w box office Barbie i Oppenheimera. Oba filmy przyciągnęły do kina masę widzów. Dyrektor generalny Netflixa uważa jednak, że równie dużym zainteresowaniem cieszyłyby się na małym ekranie, który jego zdaniem zresztą nie jest w niczym gorszy.

Sarandos skomentował także sukces serialu Reniferek, który mimo nieco słabszego startu, z czasem stał się niekwestionowanym hitem na Netflixie. CEO uważa, że to zasługa algorytmu platformy streamingowej, który polecił tytuł widzom z całego świata.

Był czas, kiedy coś takiego jak Reniferek nie pojawiłoby się nawet w Stanach Zjednoczonych. A jeśli tak, to puszczono by to raz w PBS.

A to wielki, wielki hit w Wielkiej Brytanii. Netflix robi to tak, że coś takiego zostaje wykryte przez algorytm, który zaczyna pokazywać to większej ilości widzów, ponieważ jeśli coś staje się hitem w jednym kraju, to jest duża szansa na to, że osobom spoza niego także się to spodoba. I rzeczywiście, Reniferek odniósł ogromny sukces na całym świecie.