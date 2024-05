Nowe sci-fi Netflixa z Jennifer Lopez zbiera miażdżące recenzje. "Propaganda AI obrażająca kino"

fot. Netflix

Reklama

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje filmu Atlas. To nowe sci-fi od Netflixa z Jennifer Lopez w roli genialnej analityczki, ścigającej zbuntowanego robota z pomocą AI. Krytycy jak i widzowie nie są zachwyceni po seansie.

Atlas - recenzje

W chwili pisania tego artykułu Atlas ma jedynie 13% pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. To oznacza, że ma status Zgniłego. Średnia ocen przedstawia się już trochę lepiej, ponieważ wynosi 4.30 na 10. To jednak wciąż dość słaby wynik, szczególnie biorąc pod uwagę wypowiedzi recenzentów.

Krytycy subtelnie wbijają szpile w film, który na tapet wziął AI. Travis Hopson z Punch Drunk Critics stwierdził na przykład, że jest niemal pewien, że tych dialogów nie napisał człowiek. Alexander Harrison ze Screen Rant napisał z kolei, że Atlas próbuje "chodzić i mówić" jak prawdziwy film sci-fi, ale mu się nie udaje. Za to Robert Kojderz Flickering Myth podsumował:

Nie ma żadnej wartości w tej propagandzie AI obrażającej kino, ludzkość i twórczość artystyczną.

Z recenzji krytyków wynika, że Atlas to kolejny taki sam film, podobny do swojego poprzednika, który nie wnosi nic do nowego do gatunku. Mireia Mullor z Digital Spy podsumowała, że twórcy próbowali użyć każdej istniejącej kliszy, a jednocześnie nie mieli pojęcia, jak je ze sobą połączyć w coś spójnego. William Bibbiani z TheWrap napisał za to, że choć sam pomysł był dobry, to został zakopany pod "generyczny dialogami, żenującą fabułą i mierną akcją".

Jeśli chodzi o dobre strony, to trudno znaleźć coś pozytywnego. Niektórzy krytycy jako plus wymieniają sceny akcji. Można też wywnioskować, że na filmie można się dobrze bawić, chociaż nie ze względu na jakość produkcji.

Wśród widzów wyniki przedstawiają się to nieco lepiej. 55% oglądających oceniło w Rotten Tomatoes seans pozytywnie. Średnia wynosi za to 3,4 na 5.

Atlas - zdjęcia

Atlas