Barbie - pierwsze reakcje krytyków. Czy to będzie film roku?

fot. Warner Bros.

Barbie to komedia inspirowana kultową linią zabawek. W tytułową bohaterkę wciela się Margot Robbie, a u jej boku występuje Ryan Gosling w roli Kena. Za reżyserię odpowiedzialna jest Greta Gerwig, która zasłynęła produkcjami Lady Bird i Małe kobietki.

Na świecie odbyła się premiera filmu, a także odbyły się pierwsze oficjalne pokazy. Dzięki temu mamy wiele nowych reakcji na Barbie i są one często bardzo pozytywne. Wcześniej Time określiło film jako "zabawną, ale samoświadomą rozrywkę", natomiast Variety chwaliło widowisko za "perfekcję", podkreślając, że Greta Gerwig utkała "zniuansowany komentarz" na temat bycia kobietą, jednocześnie dając Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi szansę na kolejne wyjątkowe kreacje w ich dorobku.

Barbie - pierwsze reakcje krytyków

Jamie Jirak z ComicBook.com nazwała Barbie swoim "ulubionym filmem roku", wzywając krytyków i członków Akademii Filmowej, aby przyznać Ryanowi Goslingowi przynajmniej nominację za rolę Kena. Perri Nemiroff z Collider zauważyła natomiast, że realizacja jest kunsztowna, a scenografia i kostiumy są na najwyższym poziomie. Ma jednak mieszane odczucia jeśli chodzi o fabułę, bo chociaż wątek postaci Robbie wybrzmiewa, tak inni bohaterowie nie mieli tyle czasu na rozwinięcie skrzydeł. YouTuberka Sharronda Williams również zauważa, że mimo swoich absolutnych plusów, scenariusz wydaje się być nieco zbyt "rozdęty" - balansując między filmem o Barbie, którego się spodziewaliśmy, a czasami zbyt dosadnym komentarzem społecznym, który odciąga uwagę od ważnych wątków i rozwoju postaci.

Większość krytyków jest zdania, że Barbie jest dowcipnym i szczerym komentarzem ze wspaniałymi rolami aktorów. Krytyczka z Rotten Tomatoes wśród swoich ulubionych scen wymienia te, w których Simu Liu daje popisy taneczne. Joe Deckelmeier ze ScreenRant zauważył, że Barbie bardzo go zaskoczyła, a także chwali obsadę i reżyserkę, nazywając ten film "bombastycznym" i "bardzo inteligentnym". Jednocześnie Barbie potrafi chwycić za serce za sprawą kreacji Margot Robbie, a wątek Kena jest niezwykle ważny pod kątem poszukiwanej przez niego tożsamości, co też wywołuje emocje. Greta Gerwig często też zaskakuje, więc krytycy są zdania, że widzowie nie mogą być gotowi na to, co ostatecznie dostaną w kinie.

