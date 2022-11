Barbie - Ryan Gosling jako opalony i kolorowy Ken. Reżyserka zapowiada "naprawdę, naprawdę dużo" kostiumów

fot. Warner Bros.

Barbie to produkcja zainspirowana legendarną lalką firmy Mattel. W tytułową bohaterkę wcieli się Margot Robbie, a u jej boku zagra Ryan Gosling jako Ken. Do tej pory pokazano tylko jedno zdjęcie, jak prezentuje się aktor w tej nietypowej roli - miał na nim dżinsowy komplet, odkrywający opaloną klatkę piersiową, a ze spodni wystawała mu spersonalizowana bielizna. Po opublikowaniu fotografii do mediów społecznościowych wyciekło także nieoficjalne ujęcie, na którym miał ubrany neonowy spandex. Jednak twórczyni filmu zapowiedziała, że to tylko początek i fani nie widzieli jeszcze wszystkiego.

Ryan Gosling jako Ken - przygotowano mu wiele kreacji

Reżyserka Greta Gerwig w rozmowie z portalem Variety odniosła się do fascynacji fanów kostiumem aktora, który pokazano w pierwszych zapowiedziach. Powiedziała, że jest podekscytowana widząc, że widzowie czują się tak samo, jak ona i Margot Robbie. I zapowiedziała, że to tylko jeden z niesamowitych kompletów, w jakich zobaczymy Ryana Goslinga w filmie Barbie.

Na pytanie, ile różnych kostiumów przygotowano dla aktora, odpowiedziała:

Naprawdę nie mogę zdradzić szczegółów, ale jest tego dużo - naprawdę, naprawdę dużo.

Barbie - data premiery, obsada i reżyseria

Greta Gerwing jest znana z napisania i wyreżyserowania filmu Małe kobietki z 2019 roku, a także docenianej Lady Bird z 2017 roku. W przypadku Barbie ze scenariuszem pomoże jej wieloletni współpracownik Noah Baumbac

W obsadzie są Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera i Issa Rae.

Barbie - premiera w kinach 21 lipca 2023 roku.