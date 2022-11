Barbie: Margot Robbie o filmie. Aktorka zbiera pochwały od reżyserki

fot. Warner Bros.

Barbie to film aktorski inspirowany kultową linią zabawek. Na czele jego obsady stoją Margot Robbie (Barbie) oraz Ryan Gosling (Ken). Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, produkcja jest tematem wielu dyskusji. Wszystko za sprawą co rusz publikowanych materiałów z planu. Podczas gdy niektóre elementy filmu o Barbie wciąż pozostają tajemnicą, jego obsada i załoga dały do zrozumienia, że realizowany projekt okaże się dużym zaskoczeniem dla widzów.

Barbie - zaangażowanie Margot Robbie

Do tej pory zostało ujawnione niewiele szczegółów na temat produkcji. Jednak odtwórczyni głównej roli postanowiła podzielić się swoim nastawieniem do Barbie. W wywiadzie dla Wall Street Journal Robbie ujawnia, że "podeszła do postaci nie jako zwierzęcia, ale archetypu". Kobieta wybrała dla Barbie archetyp "dziecka", ale nie chciała zbytnio się nad tym rozwodzić. Zauważyła jednak, że nawet drobne detale o filmie potrafią stać się powodem powstania wielkich nagłówków. Za przyczynę uznaje ona fakt, iż Barbie, podobnie jak jej poprzedni film Jestem najlepsza. Ja, Tonya to produkcje, przed którymi ludzie mają uprzedzenia.

To dlatego Jestem najlepsza. Ja, Tonya zaintrygowała nas tak bardzo, ponieważ ludzie mieli natychmiastową i silną reakcję na słowa "Tonya Harding". To w pewnym sensie niesamowite zaczynać w takim miejscu. Barbie będzie również niekonwencjonalna. Ma obalać oczekiwania.

Starania Robbie zostały docenione przez reżyserkę Gretę Gerwig. Kobieta opowiedziała, co ceni najbardziej w Robbie.

Jest aktorką, która przychodzi uzbrojona w każdy element przygotowania i każdą zbadaną możliwość. Jest zdecydowana i pewna siebie.

Gerwig określiła Robbie "w pełni obecną jako producent", ale była też "zdumiona zdolnością Margot do oddania się roli aktorki" jednocześnie.

Barbie pojawi się w kinach 21 lipca 2023 roku.