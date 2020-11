Bastion - nowy zwiastun serialu na podstawie kultowej powieści Kinga. Randall Flagg spotyka Matkę Abigail

Źródło: CBS All Access

Bastion to adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga, która powstała dla CBS All Access. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji, który przedstawia liderów dwóch obozów występujących w powieści. To Matka Abigail reprezentująca protagonistów z wolnej strefy w Boulder oraz Randall Flagg odpowiadający za założoną w Las Vegas przystań dla wszelkiej maści złych ludzi. Materiał jest dostępny poniżej.

Dla przypomina literacki oryginał opowiada o apokalipsie, która spowodowana została uwolnieniem śmiertelnej broni biologicznej. Nieliczni, którzy przetrwali zaczynają śnić. Wizje wskazują im drogę i zwiastują pojawienie się Wysłanników Dobra i Zła. Podzielona ludzkość formuje dwa obozy i wyrusza by zbudować lub zniszczyć nową rzeczywistość.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater, Alexander Skarsgård, Greg Kinnear i Whoopi Goldberg. Za sterami 10-odcinkowego projektu stoi Josh Boone. Warto zaznaczyć, że specjalnie na potrzeby serialu Stephen King napisał specjalny epilog, którego nie było w powieści.

Bastion - premiera serialu 17 grudnia.