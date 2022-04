Pacific Rim: The Black - zwiastun 2. sezonu anime. Efektowna akcja i kult Sióstr Kaiju

fot. Netflix

Anime Pacific Rim: The Black powraca z drugim sezonem na Netflix. Jak możemy wyczytać w oficjalnym opisie nowej serii podróż jest daleka od zakończenia. Hayley i Taylor wciąż mają nadzieję dotrzeć do bezpiecznego Sydney na pokładzie szkoleniowego Jaegera Atlas Destroyera, który został porzucony po ewakuacji Australii. Do dzielnego rodzeństwa dołączają nastoletnia zabójczyni Mei i tajemniczy chłopiec będący hybrydą człowieka i Kaiju. Ta prowizoryczna rodzina musi przejść przez niebezpieczne terytorium kontrolowane przez żądny krwi kult Sióstr Kaiju. Ci fanatycy, prowadzeni przez enigmatyczną Wyższą Kapłankę, są przekonani, że Mały Boy jest ich długo wyczekiwanym mesjaszem i nie cofną się przed niczym, żeby wcielić go do swojego mrocznego kręgu. Hayley jest w stanie poświęcić wszystko, aby temu zapobiec.

Przypomnijmy, że serial jest spin-offem kinowych, aktorskich superprodukcji (Pacific Rim z 2013 roku i Pacific Rim: Rebelia z 2018 roku), gdzie ludzkość walczy za pomocą wielkich maszyn, Jaegerów, z potworami Kaiju z innego wymiaru. Finałowy 2. sezon Pacific Rim: The Black zadebiutuje 19 kwietnia na Netflix. Zobaczcie poniżej efektowny zwiastun anime.

Pacific Rim: The Black - zwiastun 2. sezonu

Pacific Rim: The Black - zdjęcia z 2. sezonu

Pacific Rim: The Black - sezon 2

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.