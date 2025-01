Batman 2 - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Matt Reeves z konkretami

materiały prasowe

Niedawno The Batman Part II został opóźniony o rok, co spowodowało przesunięcie daty premiery na 1 października 2027 r. Reżyser Matt Reeves pojawił się na 82. gali rozdania Złotych Globów - i z pewnością spodziewał się, o co dziennikarze mogą go zapytać. Oczywiście nie mógł zdradzić zbyt wiele, ale jego informacje mogą usatysfakcjonować fanów.

- Mogę powiedzieć, że w tym roku będziemy kręcić. Robimy coś, gdzie historia jest kontynuowana, ale mam nadzieję, że fani będą nią zaskoczeni.

To dobre wieści, bo to oznacza, że prace wreszcie ruszyły naprzód, a produkcja sequela tuż tuż. Przypomnijmy, że w tym roku serial Pingwin doczekał się trzech nominacji. Ostatecznie nagrodę zdobył Colin Farrell w kategorii Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym. Reeves już wcześniej potwierdził, że Farrell odtworzy swoją rolę jako Pingwin w nadchodzącej kontynuacji Batmana. Sam sequel ma być częścią trylogii.

Poniżej możecie zobaczyć, co reżyser powiedział na temat współpracy z Colinem Farrellem oraz Batmanie 2.

Batman - gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny na platformie streamingowej Max. Można go również wypożyczyć na Canal+, Playerze albo kupić w cenie 19,99 zł na Prime Video.

