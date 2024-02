Batman 2 - scenariusz nadal nie jest gotowy. Jeffrey Wright podzielił się nowymi informacjami

fot. IMDb

Batman z 2022 roku w reżyserii Matta Reevesa i z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej okazał się wielkim hitem finansowym, ale i krytycznym. W serwisie Rotten Tomatoes krytycy ocenili produkcję na 85%, z kolei fani na 87%. Niedawno zakończono prace na planie serialu The Penguin, który dzieje się w ramach tego samego uniwersum, oddzielnego od DCU, któremu przewodzi James Gunn i Peter Safran, a które będzie miało własną wersję postaci Batmana. Fani czekają niecierpliwie od jakiegoś czasu na nowe informacje względem kontynuacji filmu z Robertem Pattinsonem. Wielu z nich obawia się przełożenia produkcji w czasie, ponieważ mimo upływu czasu jest o niej cicho. Oliwy do ognia dolał Jeffrey Wright, który wcielał się w dziele z 2022 roku w Jima Gordona. Aktor powiedział, że chociaż wraca w kontynuacji do swojej roli, tak nadal nie przeczytał scenariusza.

Taki jest plan. Nie przeczytałem jeszcze scenariusza, ale taki jest plan.

Batman 2 - prace nad scenariuszem

Słowa Jeffrey Wrighta pokrywają się z doniesieniami z końcówki 2023 roku, gdy James Gunn za pośrednictwem konta w serwisie Threads odpowiedział jednemu z fanów, że nie czytał jeszcze gotowego scenariusza do kontynuacji filmu z 2022 roku. Widział jedynie roboczą wersję, która została mu przedstawiona. Sam Wright przyznał też pod koniec 2023 roku, że scenariusz nadal nie jest gotowy.