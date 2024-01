Batman 2 – co ze scenariuszem? Jeffrey Wright nie ma dobrych wieści

Reklama

Batman 2 wciąż znajduje się we wstępnej fazie produkcji i nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie. Twórcy mają już niewiele czasu, aby wszystko zaplanować, a z najnowszej wypowiedzi Jeffrey Wright wynika, że scenariusz do filmu wciąż nie jest gotowy. Aktor w rozmowie z ET przyznał, że wciąż nie widział gotowego skryptu.

Widziałeś w tym momencie tyle samo scenariusza co ja. Nie chcę się wpychać, wolę po prostu iść z tym do przodu.

Wright dodał, że jest podekscytowany możliwością powrotu do serii. Liczy, że jego bohater otrzyma awans i stanie się komisarzem policji w Gotham:

Najwyraźniej jestem porucznikiem Gordonem na końcu pierwszego filmu, więc przypuszczam, że mogę awansować w szeregach, ale jeszcze niczego nie widziałem. Jestem cierpliwy, pozwalam Mattowi Reevesowi robić, co do niego należy – co będzie magiczne i cudowne – i nie mogę się doczekać, aby do tego wrócić, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Batman 2 – premierę zaplanowano na 3 października 2025 roku.

