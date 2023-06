Batman 2 i Spider-Man 4 opóźnione. Strajk scenarzystów znów zbiera żniwo

Fot. Materiały prasowe

Prace na planie filmu Batman 2 miały rozpocząć się w listopadzie 2023 roku, ale tak nie będzie. Jednak media informują, że z uwagi na strajk scenarzystów będzie dużo opóźnienie. Start prac przesunięto aż na marzec 2024 roku. Matt Reeves, reżyser i scenarzysta, wstrzymał jakiekolwiek prace nad scenariuszem, a nie zapowiada się, by strajk miał się zakończyć w najbliższych miesiącach. Czytamy jednak, że start prac - jeśli nie zostaną jeszcze bardziej opóźnione - nie będzie mieć na ten moment wpływu na przesunięcie daty premiery, którą ustalono na październik 2025 roku.

Przypomnijmy, że wcześniej z powodu strajku wstrzymano prace na planie serialu The Penguin, który ma być pomostem pomiędzy pierwszą, a drugą częścią kinowej serii. Jest to jeden z wielu tytułów i kolejne opóźnienia są kwestią czasu.

Spider-Man 4 opóźniony

Plany na film Spider-Man 4 będący częścią MCU są, ale jakiekolwiek rozmowy na ten temat zostały wstrzymane przez strajk scenarzystów. Informację ujawnił Tom Holland podczas uroczystej premiery swojego serialu platformy Apple TV+ pod tytułem The Crowded Room. Potwierdza, że były spotkania i rozmowy, ale wszystko jest wstrzymane do zakończenia strajku. To siłą rzeczy opóźni też projekt pomimo tego, że jest on na wczesnym etapie planowania.