Gra o tron - nowy spin-off ma plan na 3. sezony. Czy strajk scenarzystów wpłynie na produkcję?

fot. HBO

HBO oficjalnie tworzy drugi serial w świecie hitu Gra o tron. Będzie to prequel pod tytułem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ma on zostać oparty na opowiadaniach George'a R.R. Martina, których bohaterami są Dunk i Jajo.

Serial zostanie zaadaptowany z serii trzech nowel autorstwa George'a R.R. Martina. Dziennikarze Deadline niedawno spotkali się z szefową działu seriali i filmów HBO, Francescą Orsi, aby pomówić o przyszłości stacji HBO. Podczas rozmowy ujawniła, że wspomniany wyżej spin-off będzie działał "idealnie z roku na rok i będzie składał się z trzech sezonów". Jego realizacja przebiegać będzie znacznie szybciej, bo w historii brakuje smoków i nie będzie to wymagało prac nad tyloma efektami specjalnymi, jednak ze względu na strajk scenarzystów nie wiadomo, kiedy produkcja ruszy z kopyta, a Orsi mówi, że w 2024 roku HBO może mieć problem z ramówką, jeśli strajk potrwa więcej niż 6-9 miesięcy.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight - o czym będzie serial?

Serial będzie rozgrywał się jakieś 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Historia skupia się na dwóch nietypowych bohaterach przemierzających Westeros. Jeden jest młodym, naiwnym, ale dzielnym rycerzem znanym jako Ser Duncan, drugi to jego giermek zwany Jajo. Opowieść osadzona jest w czasach, gdy Targaryenowie wciąż mieli Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze się nie zatarło. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na nietypowy duet.

materiały prasowe

Gra o tron - co ze spin-offem o Jonie Snow?

Planowana kontynuacja serialu Gra o tron, która koncentrować się będzie na postaci Jona Snow (Kit Harington), wciąż jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Orsi w tej samej rozmowie z Deadline zdradziła, że serial nadal jest w przygotowaniu, ale za wcześnie na określenie, czy projekt finalnie powstanie.

"Właśnie intensywnie pracujemy ze scenarzystami, aby nadać mu kształt do czegoś, co może otrzymać potencjalnie zielone światło, ale w tym momencie nie, nie ma pewności, że przejdzie przez tę całą drogę." - powiedział Orsi.