Aktor się wygadał, będzie nowa gra z serii Batman: Arkham. Nie wszyscy będą zadowoleni
Aktor wcielający się w komisarza Gordona wyjawił, że ruszają prace nad nową grą z serii Batman: Arkham. Będzie to kontynuacja produkcji wydanej w 2024 roku.
Seria Batman: Arkham rozpoczęła się w 2009 roku od gry Arkham Asylum, która została ciepło przyjęta zarówno przez graczy, jak i krytyków. Później pojawiły się m.in. dwie kontynuacje oraz prequel Arkham Origins stworzony przez studio Warner Bros. Montreal. W 2024 roku na urządzeniach Meta Quest 3 i 3S zadebiutowała gra VR zatytułowana Batman: Arkham Shadow – i wygląda na to, że to właśnie ten projekt doczeka się kontynuacji, mimo, że z pewnością wielu graczy liczyło na powrót do wirtualnego Gotham w bardziej "klasycznym" wydaniu.
Taką informację ujawnił jeden z aktorów głosowych. Mark Rolston, który w grze wcielał się w komisarza Gordona, w rozmowie z serwisem Culture Combine zdradził, że „zaraz zaczynają prace nad kolejną grą z serii Arkham Shadow VR”. Choć trudno to uznać za pełnoprawną zapowiedź, to źródło wydaje się wiarygodne. Na sequel gry z 2024 roku przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Biorąc pod uwagę, że prace dopiero ruszają, to premiery nie powinniśmy spodziewać się wcześniej niż w okolicach 2027-2028 roku.
Źródło: comicbook.com
