Marvel - oto nowy posiadacz Mocy Phoenixa. Niedługo zobaczycie go w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Leinil Yu/Marvel

Informowaliśmy Was już o wydarzeniach z zeszytu Avengers #36, który Marvel promował jako "walkę stulecia" - w tym przypadku chodziło o starcie Moon Knighta i Czarnej Pantery. Przypomnijmy, że w serii tej Marc Spector odbiera członkom Mścicieli ich moce na polecenie księżycowego bóstwa Khonshu; ten ostatni chce w ten sposób uchronić świat przed jego zupełnym zniszczeniem przez Mefisto.

W najnowszej odsłonie opowieści Moon Knight trafia właśnie na Księżyc, na którym stara się odnaleźć Kapitan Marvel i Iron Mana, chroniących niemowlę dysponujące potęgą Starbranda. W międzyczasie jednak Unseen, jeden ze Strażników, informuje bohatera, że istnieje siła, która znacznie lepiej sprawdzi się w celach ochrony Ziemi: Moc Phoenixa.

Koniec końców Moon Knight na swojej drodze spotyka także Czarną Panterę, z którym musi stanąć do pojedynku. Przywódca Wakandy raz po raz zadaje nokautujące ciosy, lecz Spector wciąż trzyma się na nogach. Dopiero w finale zeszytu dowiadujemy się, że w trakcie batalii Moon Knight w rzeczywistości modlił się do Phoenixa, który ostatecznie wybrał go jako swojego nowego gospodarza.

W mgnieniu oka strój herosa zmienił się na biało-złoty, a on sam został jedną z najpotężniejszych istot w uniwersum. Zobaczcie plansze (w galerii znajdziecie również szkice strojów Czarnej Pantery i Kapitana Ameryki z nadchodzącego Enter the Phoenix):

Avengers #36 - plansze

Warto jednak zwrócić uwagę, że Moon Knight będzie posiadaczem Mocy Phoenixa jedynie przez krótki czas - już niebawem na amerykańskim rynku ukażą się pierwsze odsłony historii Enter the Phoenix, w ramach której członkowie Avengers rozstrzygną między sobą, kto będzie następnym gospodarzem tej jednej z najpotężniejszych w świecie Marvela sił.