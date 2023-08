Batman Bena Afflecka miał czerpać z całej historii komiksów. Nowe informacje o filmie

materiały prasowe

Batman Bena Afflecka był w planach i tworzony był scenariusz przez wiele miesięcy. Ostatecznie Ben Affleck podjął o decyzję o rezygnacji i porzucenia nie tylko reżyserskiego projektu, ale też o pożegnaniu się z Mrocznym Rycerzem jako aktor. Wówczas zastąpił go Matt Reeves, który stworzył swój film Batman, który zebrał na całym świecie 770,9 mln dolarów na całym świecie.

Jay Oliva pracował przy takich filmach jak Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy Wonder Woman. Współpracował też z Benem Affleckiem przy jego filmie o Batmanie. W nowym wywiadzie z Inverse ujawnił kilka interesujących szczegółów.

- Ne mogę powiedzieć zbyt wiele poza tym, że było to ku***sko zajebiste. To było coś najlepszego, niesamowitego. Z tego, co wiem powstało kilka wersji scenariusza. Kiedy zostałem zatrudniony do projektu to chyba była już druga wersja, ale to było po prostu coś, co Geoff Johns i Ben mi pokazali.

Oliva tłumaczy, że pracował nad wieloma rzeczami związanymi z Batmanem, ale to, co tutaj mu się podobało, to jak twórcy czerpali z wielu komiksów wątków i historii, które do tej pory na ekranie nigdy nie były pokazywane. Powiedział nawet więcej:

- Historia wymyślona przez Bena miała poruszyć coś, czego nigdy w komiksach nie pokazano, ale wychodziło to od wątków mitologii Batmana z ostatnich 80 lat z komiksów. Podchodził do tego z całkowicie nowej strony.

Oliva uważa, że było to coś inteligentnego i świetnego. Żałuje, że nie udało się Affleckowi tego zrealizować i zrezygnował z niego z powodów osobistych. Ma nadzieje, że kiedyś będzie mógł zdradzić szczegóły. Nie może tego zrobić w tej chwili z uwagi na podpisane NDA.