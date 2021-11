Hextech Mayhem nową grą w uniwersum League of Legends. To... rytmiczna platformówka

fot. Riot Forge

Uniwersum League of Legends nie przestaje się rozrastać. Niedawno na platformie Netflix zadebiutował pierwszy akt serialu Arcane, a teraz zapowiedziano kolejną grę. Tym razem mamy jednak do czynienia z naprawdę nietypową produkcją, bo jest to... rytmiczna platformówka zatytułowana Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Gracze wcielą się w rolę Ziggsa i trafią do miasta Piltover. Ich zadaniem będzie przechodzenie kolejnych poziomów wypełnionych wrogami i przeszkodami, a wszystko to w rytm muzyki. Za stworzenie gry odpowiadają weterani gatunku, studio Choice Provisions, mające na koncie serię Bit.Trip Runner.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story zadebiutuje już 16 listopada na PC i Nintendo Switch. Planowana jest również premiera na Netfliksie - przypominamy, że ten serwis VOD od niedawna udostępnia też swoim abonentom gry mobilne.

