Batman - bohaterowie filmu na nowych plakatach. Tajemnicze wskazówki od Riddlera

Kampania promująca film Batman powoli wchodzi w decydującą fazę. Ostatnio otrzymaliśmy wiele nowych plakatów i grafik, a teraz mamy także nową porcję plakatów z bohaterami produkcji. Odkryto także, że poprzednie materiały zawierają ukryte wiadomości Riddlera, które dostrzec można po wnikliwym obejrzeniu fizycznie otrzymanych przez kina plakatów.

Jeden z fanów pochwalił się na Twitterze zdjęciami plakatów, które trafiły do kin w USA. Odnalazł na nich wiele znaków zostawionych przez Riddlera, które ujawniały się dopiero, gdy plakat znajdował się pod wpływem światła. Nie wszystkie informacje i znaki da się odszyfrować, ale jedno z haseł brzmi: "Ty też jesteś tego częścią. Dowiedz się, dlaczego". Poniżej możecie zobaczyć też nowe plakaty z bohaterami (cztery pierwsze w galerii poniżej)

https://twitter.com/Nervatel/status/1487980981717913600

Batman - plakat

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Przypomnijmy, że Batman trafi do polskich kin w piątek, 4 marca 2022 roku.