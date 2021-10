Batman - budżet nowego filmu o Mrocznym Rycerzu może zaskakiwać

fot. Warner Bros.

Batman to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2022 roku. To również jeden z większych projektów Warner Bros na najbliższe lata. Jednak okazuje się, że jego budżet nie jest tak duży, jak by mogło się wydawać. Według raportu Deadline koszt produkcji widowiska wyniósł około 100 mln dolarów. To zdecydowanie mniej niż rekordzista serii o Batmanie, Mroczny Rycerz Powstaje, który kosztował 250 mln dolarów.

W filmie Batman będzie musiał zmierzyć się z Riddlerem (Człowiekiem-Zagadką), który szerzy chaos w Gotham zabijając obywateli i zostawiając na miejscach zbrodni zagadki dla Mrocznego Rycerza. Z produkcji mamy dowiedzieć się dlaczego bohater jest nazywany największym detektywem świata.

Batman - galeria

Batman - Selina Kyle

Batman - obsada

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca 2022 roku.