Kto zagra Batmana w DCU? James Gunn ma swoich faworytów - jeden aktor wykluczony

Pojawiły się nowe informacje na temat The Brave and the Bold, czyli filmu o Mrocznym Rycerzu w DCU, a także Batmanie 2 Matta Reevesa.
Wiktor Stochmal
Tagi:  The Brave and the Bold 
batman 2 DCU james gunn
Batman fot. DC Comics
James Gunn nie spieszy się z wyborem Batmana dla swojego DCU. Wiadomo, że jego świat i ten tworzony przez Matta Reevesa, zapoczątkowany w 2022 roku, to dwa różne uniwersa. Fani mają swoich faworytów do roli. Dużo się mówi o Alanie Ritchsonie, Jensenie Acklesie czy Brandonie Sklenarze. Co na to reżyser Supermana?

Czy mam pomysł, którzy z aktorów mogliby zagrać Batmana? Oczywiście, że tak. Są tacy, których lubię. Jest kilku, którzy są na szczycie listy. Podobnie było z Supermanem. Ludzie mogą zgadywać i może mają rację na temat paru rzeczy. My musimy przejść przez cały proces, zrobić casting i występy testowe.

Jeden aktor, całkiem duża gwiazda, chciałby być Batmanem. Rozmawialiśmy o tym, ale nie sądzę, że to się stanie.

James Gunn zapowiada Man of Tomorrow. Więcej Lexa Luthora, mniej "komiksowości"

W ostatnim zdaniu James Gunn prawdopodobnie miał na myśli jednego z faworytów fanów, czyli Alana Ritchsona, który sam niedawno przyznał, że rozmawiał z kierownikiem DCU w sprawie Batmana, ale nie sądzi, że coś z tego wyjdzie na dłuższą metę. Nie wykluczył za to udziału w DCU w innej roli. Pod koniec rozmowy z The Ringer-Verse, Gunn przyznał, że 1923 jest świetnym serialem. Może to być pewna sugestia, ponieważ jedną z jego gwiazd jest właśnie Brandon Sklenar, który także chciałby zostać Mrocznym Rycerzem. Gunn dodał, że scenariusz do The Brave and the Bold jeszcze nie jest skończony, ale ktoś nad nim pracuje i jest "naprawdę dobry".

Matt Reeves zapowiada Batmana 2

Matt Reeves, reżyser Batmana, za pośrednictwem serwisu X podzielił się krótkim wideo i wiadomością dla fanów z okazji Batman Day. Wygląda na to, że niedługo dowiemy się ciekawych informacji o jego kolejnym projekcie - może chodzi o ogłoszenie złoczyńcy lub casting.

Jestem zaszczycony, że mogę się przygotowywać do rozpoczęcia zdjęć nad kolejnym rozdziałem w naszej historii. Ta postać wiele dla mnie znaczy. To wielki przywilej. Nie mogę się doczekać, żeby w nadchodzących tygodniach i miesiącach podzielić się z wami ekscytującymi rzeczami na temat filmu. 

Ci aktorzy mogliby zostać Batmanem w DCU wg fanów

10. Tyler Hoechlin

Od Człowieka ze stali do Mrocznego Rycerza? Zdaniem fanów aktor ma w sobie wymaganą do tej roli charyzmę, ale jego angaż jest raczej niemożliwy.

10. Tyler Hoechlin
fot. CW
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Powiązane filmy
The Brave and the Bold Sci-Fi
Powiązane osoby

