James Gunn zapowiada Man of Tomorrow. Więcej Lexa Luthora, mniej "komiksowości"

Po sukcesie Supermana nie trzeba było długo czekać na zapowiedź nowego projektu osadzonego w DCU z Człowiekiem ze stali w ważnej roli. James Gunn za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiedział film Man of Tomorrow, w którym to Clark Kent i Lex Luthor będą musieli połączyć siły, żeby uratować świat przed znacznie większym zagrożeniem. Co ciekawe, wydarzenia z 2. sezonu Peacemakera mają do tego prowadzić i być bardzo ważne dla filmu. Dodał też, że nie postrzega nowego projektu jako bezpośredniej kontynuacji Supermana z 2025 roku.

Z najnowszej wypowiedzi wynika, że Man of Tomorrow może być nawet bardziej filmem o Lexie Luthorze niż Supermanie. Oto, co James Gunn powiedział w rozmowie z The Ringer-Verse:

Jestem bardziej zainteresowany wejściem w serce Lexa, żeby sprawdzić, jak on do tego wszystkiego pasuje. Chcę lepiej poznać Lexa jako człowieka. Dowiedzieliśmy się o nim już wiele złego. Jest całkiem złym człowiekiem, ale jest też ciekawą postacią. Jest w nim coś heroicznego, nawet pomimo tego całego zła.

James Gunn przyznał, że imponuje mu po prostu upór i pewność siebie Lexa, który może nie ma żadnych supermocy, nie jest w stanie strzelać laserami z oczu i przenosić gór, a mimo tego jest przekonany o tym, że zdoła pokonać Supermana.

To po prostu zwykły facet i, ku***, kocham to.

Na koniec przyznał, że "Man of Tomorrow będzie mniej komiksowym filmem od Supermana", ponieważ na ekranie najważniejsza będzie relacja Lexa i Człowieka ze stali. Trudno powiedzieć na razie, co miał na myśli, ale może chodzi mu o poważniejszy ton całej historii lub mniejsze przeładowanie postaciami pobocznymi i treścią, co zarzucano jego ostatniemu filmowi.

