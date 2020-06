Batman i jego Batmobil. Nolan, Burton i inni w specjalnym dokumencie; ależ gratka dla fanów DC!

Warner Bros./cbr.com

Mówisz Batman, myślisz Batmobil - pojazd Mrocznego Rycerza to z całą pewnością jeden z najważniejszych popkulturowych samochodów wszech czasów. Przez dekady widzieliśmy wiele jego wersji; z biegiem czasu stał się on nieodłącznym elementem mitologii herosa z Gotham City. Teraz Warner Bros. postanowiło przygotować nie lada prezent dla fanów w postaci wyjątkowego, prawie godzinnego dokumentu o Batmobilu.

Materiał co prawda porusza aspekt historii pojazdu, jednak przede wszystkim skupia się on na jego estetycznej ewolucji. Przypomnijmy, że po raz pierwszy pojawił się w komiksach już w czasie debiutu Batmana w zeszycie Detective Comics #27 z 1939 roku. W wideo zwraca się uwagę, że wówczas Batmobil pomyślany był jako... czerwony Sedan; dopiero dwa lata później współtwórca postaci Mrocznego Rycerza, Bill Finger, postanowił zmienić podejście do sposobu ekspozycji auta.

W dokumencie wypowiadają się projektanci wyglądu pojazdu z rozmaitych filmów i komiksów. Głos zabierają także Christopher Nolan, Tim Burton i Joel Schumacher. Na tym jednak nie koniec; zobaczcie sami: