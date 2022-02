Batman Imposter: zobacz spot zapowiadający komiks

Egmont

Egmont zapowiedział komiks Batman Imposter, wydany w ramach DC Black Label, na 22 lutego. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach Batman: The Imposter #1-3.

Autorami komiksu są Mattson Tomlin, reżyser i scenarzysta, oraz Andrea Sorrentino, laureat Nagrody Eisnera i artysta specjalizujący się w komiksach akcji i grozy. Razem stworzyli zupełnie nową wersję Gotham, bazującą na ponurej rzeczywistości, w której każdy cios pozostawia złamaną kość, a każdy czyn ma konsekwencje daleko wykraczające poza wyobraźnię Batmana.

Batman Imposter - opis i okładka komiksu

Źródło: Egmont

Bruce Wayne działa jako Mroczny Rycerz dopiero od roku, ale nie ma wątpliwości, że jego czyny odciskają swoje piętno na Gotham. Niestety w tym czasie zyskał kilku potężnych wrogów. Wszyscy, którzy do tej pory dzierżyli władzę w mieście, źle znoszą zamieszanie, jakie wprowadza Batman... Wygląda na to, że ktoś z nich postanowił pozbyć się nowego obrońcy prawa.

Na ulicach Gotham zaczyna działać drugi Batman. Oszust nie ma żadnych skrupułów, aby mordować przestępców. Gdy pojawiają się nagrania, na których widać, jak dokonuje egzekucji, stawia to prawdziwego obrońcę miasta w bardzo trudnym położeniu. Mimo depczącej mu po piętach policji Batman musi znaleźć przebierańca i oczyścić swoje dobre imię... Tylko czy mu się to uda, gdy będzie skrywał twarz za maską?

Batman Imposter - zwiastun

