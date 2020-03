Batman i Joker z Arkham Asylum - figurki trafią do sprzedaży. Cena nie jest wygórowana

Batman: Arkham Asylum zadebiutowało w 2009 roku i było jednym z tych tytułów, który udowadniał, że możliwe jest stworzenie dobrej gry z komiksowym superbohaterem w roli głównej. Produkcja ta zebrała świetne oceny, a gracze chwalili jej wyjątkowy, mroczny klimat, wciągającą rozgrywkę, a także świetnego Mrocznego Rycerza oraz Jokera, w których wcielali się Kevin Conroy oraz Mark Hamill. Teraz firma McFarlane Toys ujawniła wygląd dwóch figurek, które przedstawiają właśnie te dwie postacie.

Oba gadżety należą do serii DC Multiverse, są wysokie na 7 cali (ok. 17,80 cm) i posiadają liczne punkty artykulacji oraz gadżety, dzięki którym można dostosować ich wygląd do własnych oczekiwań. Pozytywne wrażenie robi też cena - za każdą z figurek zapłacimy jedynie 19,99$, czyli około 85 zł. Produkty już teraz można zamawiać w ramach przedsprzedaży, wysyłka zaś planowana jest na lato 2020 roku.