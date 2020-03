Uncharted 4 i DiRT Rally 2.0 w kwietniowej ofercie PlayStation Plus

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że tym razem sporo przed czasem dowiedzieliśmy się, jakie gry trafią do PlayStation Plus w kwietniu. W sieci przez chwilę dostępny był materiał wideo od PlayStation Access, który ujawniał dwie produkcje. Wynika z niego, że abonenci otrzymają Uncharted 4: Kres Złodzieja, czyli świetną, przygodową grę akcji, która została przez nas oceniona na 9/10, a także DiRT Rally 2.0, czyli wymagające i niezwykle satysfakcjonujące wyścigi (więcej na ich temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji).

Wspominane wideo z ujawnieniem gier szybko zniknęło z sieci i istnieje niewielka szansa, że podane tam tytuły są błędne, ale jest to raczej mało prawdopodobne. Na oficjalne potwierdzenie nie będziemy musieli jednak czekać zbyt długo - Sony najprawdopodobniej opublikuje je już 1 kwietnia. Same gry trafią zaś do abonentów tydzień później, czyli 7 kwietnia.