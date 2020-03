Silent Hill powróci? Konami komentuje plotki o reboocie

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, z których wynikało, że Sony oraz Hideo Kojima pracują wspólnie nad grą z serii Silent Hill. Niektórzy dodawali, że może chodzić o reboot początkowych odsłon cyklu. Wiadomość z pewnością ucieszyła wielu fanów tej popularnej marki, ale teraz okazało się, że wszystko to nie było prawdą.

Głos w sprawie postanowiło zabrać samo Konami, czyli wydawca i właściciel praw do marki. Firma odcina się od wszelkich plotek, które ostatnimi czasy pojawiały się w internecie i stanowczo je dementuje.

Jesteśmy świadomi tych wszystkich plotek i informacji, które pojawiają się ale możemy potwierdzić, że nie są one prawdziwe. Nie oznacza to, że zamykamy drzwi serii - mówi przedstawiciel Konami dla Ameryki.

Chyba nie takiego komunikatu ze strony właściciela marki spodziewali się fani. Jednak nic nie jest jeszcze stracone. Możliwe, że to tylko PR-owa gadka, a faktyczne rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami i wkrótce zostanie ogłoszone to, na co gracze mocno liczą - powrót legendarnej serii.