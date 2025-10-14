Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

Finał 1. sezonu serialu animowanego Batman: Mroczny Mściciel zapowiedział pojawienie się Jokera w przyszłych seriach. Jaki on będzie? Co-showrunner zapowiedział, że dla niektórych fanów może być on sporym zaskoczeniem.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Batman: Mroczny Mściciel 
Joker
Batman: Mroczny Mściciel fot. Prime Video
Reklama

W 2026 odbędzie się premiera 2. sezonu serialu animowanego Batman: Mroczny Mściciel. Jednym z jego producentów i współtworzycieli jest Matt Reeves, ale produkcja nie ma nic wspólnego z jego aktorską opowieścią o Batmanie. W finałowym odcinku pierwszego sezonu zobaczyliśmy zapowiedź nadejścia Jokera. Teraz co-showrunner opowiedział, czego możemy się spodziewać po Księciu Zbrodni.

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

James Tucker, co-showrunner Batman: Mroczny Mściciel, zapowiedział, że Joker w 2. sezonie będzie sporą niespodzianką i nie tym, czego można się spodziewać:

Dla ludzi, którzy znają tylko wersje Marka Hamilla czy Jacka Nicholsona będzie to bardzo inny Joker. Ale dla tych, którzy czytają komiksy od bardzo dawna, nie będzie to nic nowego. Niektórzy na pewno rozpoznają, jaka jest nasza wizja. Z kolei inni powiedzą: "Wow, to coś kompletnie nowego." To bardzo pasuje do Jokera.

Przyznał też, że współpraca z Mattem Reevesem jest wzorowa. Twórcy serialu nie mają wielu ograniczeń i mogą sobie pozwolić na wiele. Reżyser Batmana doskonale zdaje sobie sprawę z ich pomysłów i pochwala je. Jedynym wspólnym elementem serialu i uniwersum Matta Reevesa jest skupienie się na detektywistycznych zdolnościach Mrocznego Rycerza.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje 2. sezon serialu. Będzie to jednak kolejna interpretacja Jokera. Niedawno oglądaliśmy wyczyny Joaquina Phoenixa w tej roli, a także usuniętą scenę z Batmana, w której Księcia Zbrodni grał Barry Keoghan. Z kolei w komiksach jest jeszcze ciekawiej w serii Absolute, gdzie Joker jest bogatym przedstawicielem śmietanki towarzyskiej Gotham. Jaki będzie nowy Joker w serialu animowanym? Czas pokaże. Macie jakieś nadzieje na niego?

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: thedirect.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Batman: Mroczny Mściciel 
Joker
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,2

2024
Batman: Mroczny Mściciel
Oglądaj TERAZ Batman: Mroczny Mściciel Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 40. Charles Xavier (X-Men) - 3,7 mld USD
-

AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

2 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

3 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

4 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

5 Apple TV
-

Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

6 The Electric State
-

Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV