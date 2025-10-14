Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

fot. Prime Video

W 2026 odbędzie się premiera 2. sezonu serialu animowanego Batman: Mroczny Mściciel. Jednym z jego producentów i współtworzycieli jest Matt Reeves, ale produkcja nie ma nic wspólnego z jego aktorską opowieścią o Batmanie. W finałowym odcinku pierwszego sezonu zobaczyliśmy zapowiedź nadejścia Jokera. Teraz co-showrunner opowiedział, czego możemy się spodziewać po Księciu Zbrodni.

James Tucker, co-showrunner Batman: Mroczny Mściciel, zapowiedział, że Joker w 2. sezonie będzie sporą niespodzianką i nie tym, czego można się spodziewać:

Dla ludzi, którzy znają tylko wersje Marka Hamilla czy Jacka Nicholsona będzie to bardzo inny Joker. Ale dla tych, którzy czytają komiksy od bardzo dawna, nie będzie to nic nowego. Niektórzy na pewno rozpoznają, jaka jest nasza wizja. Z kolei inni powiedzą: "Wow, to coś kompletnie nowego." To bardzo pasuje do Jokera.

Przyznał też, że współpraca z Mattem Reevesem jest wzorowa. Twórcy serialu nie mają wielu ograniczeń i mogą sobie pozwolić na wiele. Reżyser Batmana doskonale zdaje sobie sprawę z ich pomysłów i pochwala je. Jedynym wspólnym elementem serialu i uniwersum Matta Reevesa jest skupienie się na detektywistycznych zdolnościach Mrocznego Rycerza.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje 2. sezon serialu. Będzie to jednak kolejna interpretacja Jokera. Niedawno oglądaliśmy wyczyny Joaquina Phoenixa w tej roli, a także usuniętą scenę z Batmana, w której Księcia Zbrodni grał Barry Keoghan. Z kolei w komiksach jest jeszcze ciekawiej w serii Absolute, gdzie Joker jest bogatym przedstawicielem śmietanki towarzyskiej Gotham. Jaki będzie nowy Joker w serialu animowanym? Czas pokaże. Macie jakieś nadzieje na niego?

