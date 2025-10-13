Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

fot. Warner Bros. Discovery

2. sezon Peacemakera dobiegł końca. W sieci pojawiły się mieszane opinie internautów na temat finałowego odcinka, ale oceny krytyków pozostały niezachwiane i wskazują na prawdziwe arcydzieło. James Gunn przed premierą zapewniał, że serial nie będzie festiwalem easter eggów i choć obietnicy dotrzymał, to pojawiło się kilka smaczków, o których warto wspomnieć. Mowa nie tylko o występach gościnnych postaci, które już w DCU się pojawiły, ale też mniej znanych miejsc, organizacji i osób z komiksów DC, które teraz są kanoniczne w nowym uniwersum Jamesa Gunna.

2. sezon Peacemakera - easter eggi

Niektóre z poniższych easter eggów to nic więcej niż ciekawostki i mrugnięcia okiem w stronę fanów komiksów lub starszych animacji. Inne jednak zdają się sugerować kierunek, w którym może pójść DCU jako takie. GamesRader wskazał na kilkanaście z nich, a my uzupełniliśmy listę o dodatkowe pozycje. A może Wy znaleźliście ich jeszcze więcej?