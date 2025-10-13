Reklama
Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

James Gunn starał się stronić od niepotrzebnych występów gościnnych niemających znaczenia dla fabuły, ale nie oznacza to, że w całym sezonie nie pojawiły się żadne easter eggi. Przygotowaliśmy dla Was listę tych najciekawszych.
Wiktor Stochmal
DCU peacemaker
Peacemaker fot. Warner Bros. Discovery
2. sezon Peacemakera dobiegł końca. W sieci pojawiły się mieszane opinie internautów na temat finałowego odcinka, ale oceny krytyków pozostały niezachwiane i wskazują na prawdziwe arcydzieło. James Gunn przed premierą zapewniał, że serial nie będzie festiwalem easter eggów i choć obietnicy dotrzymał, to pojawiło się kilka smaczków, o których warto wspomnieć. Mowa nie tylko o występach gościnnych postaci, które już w DCU się pojawiły, ale też mniej znanych miejsc, organizacji i osób z komiksów DC, które teraz są kanoniczne w nowym uniwersum Jamesa Gunna.

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

2. sezon Peacemakera - easter eggi

Niektóre z poniższych easter eggów to nic więcej niż ciekawostki i mrugnięcia okiem w stronę fanów komiksów lub starszych animacji. Inne jednak zdają się sugerować kierunek, w którym może pójść DCU jako takie. GamesRader wskazał na kilkanaście z nich, a my uzupełniliśmy listę o dodatkowe pozycje. A może Wy znaleźliście ich jeszcze więcej?

Sasha Bordeaux

W 2. sezonie Peacemakera zadebiutowała Sasha Bordeaux. To agentka z komiksów DC, która jest jednocześnie cyborgiem. Pełniła też rolę ochroniarz Bruce'a Wayne'a i miała z nim romans. W serialu i komiksach należała do organizacji Checkmate.

Sasha Bordeaux
fot. DC Comics
Źródło: gamesradar.com

DCU peacemaker
