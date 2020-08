Batman niczym Daredevil. Tą walką zasłużył na przydomek Nietoperza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Informowaliśmy Was już o wydarzeniach z zeszytu Batman #97, kolejnej odsłony eventu The Joker War. To właśnie w tym komiksie Książę Zbrodni wydał wyrok śmierci na Harley Quinn - antybohaterka połączyła z kolei siły z Mrocznym Rycerzem. Gdy słaniający się z nóg i odurzony toksynami heros przewrócił się na ziemię po bitwie z armią zombie w kinie Monarch, Harley nie tylko go odnalazła, ale i przeniosła do ulokowanego w podziemiach Gotham ogrodu stworzonego przez Poison Ivy. Batman #97 zawiera jednak jeszcze jeden intrygujący element; chodzi tu o sposób walki tytułowego bohatera, budzący skojarzenia z Daredevilem.

Starcie z zombie w kinie było dla Zamaskowanego Krzyżowca bolesnym przeżyciem. Mierzył się on bowiem z bliskimi mu osobami wskrzeszonymi przez Jokera, a działanie wstrzykniętej uprzednio przez Punchline trucizny stopniowo się nasilało. Pojawiające się halucynacje przechyliły szalę - Batman postanowił zrezygnować ze zmysłu wzroku i zasłonić swoje oczy. Dopiero wtedy był gotowy na walkę z przeciwnikiem jak równy z równym. W dodatku sam przyznał:

Dobry nietoperz wie, jak walczy się będąc ślepym.

Batman #97 - plansze